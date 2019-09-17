Fiorentina terzo club di Serie A per numero di abbonati. Battuta la Juve per 300 tessere

Gli abbonati della Fiorentina sono più di 28.000. Il dato ufficiale è arrivato dopo i 45' di gara contro la Juventus. Come riporta il Corriere Fiorentino Commisso nel suo primo anno da presidente viol...

Gli abbonati della Fiorentina sono più di 28.000. Il dato ufficiale è arrivato dopo i 45' di gara contro la Juventus. Come riporta il Corriere Fiorentino Commisso nel suo primo anno da presidente viola ha battuto il record dei Della Valle nel 2008 di 24.389 abbonati posizionandosi al terzo posto tra i club di Serie A. Davanti ai viola ci sono soltanto Inter, al primo posto e Milan al secondo. La rivale di sempre, la Juve è stata battuta per 300 tessere.