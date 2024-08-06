Si è conclusa la campagna abbonamenti della Fiorentina: sono 12 mila le tessere sottoscritte

La Fiorentina ha concluso la propria campagna abbonamenti, rendendo nota la sottoscrizione di 12 mila tessere in totale

La campagna abbonamenti della Fiorentina si è ufficialmente conclusa ieri alle ore 18:00, con il termine dell'ultima fase di vendita, quella libera. Questa mattina, la società gigliata ha rilasciato un comunicato sul proprio sito, ufficializzando la sottoscrizione di 12 mila tessere in totale. Questa la nota della Fiorentina:

Si è conclusa ieri la Campagna Abbonamenti 24/25 che ha visto oltre 12.000 tessere sottoscritte, 12.000 tifosi che potranno sostenere, direttamente dagli spalti dello Stadio, la squadra per tutte le 20 partite di Serie A Eni Live e l’ottavo di Coppa Italia. Per chi non fosse riuscito a rinnovare (abbonati 23 24), Fiorentina riserverà per ogni gara di Campionato una fase di prelazione dedicata ad un prezzo promozionale, per non perdersi nemmeno una partita della Viola. Inoltre, per garantire l'acquisto dei posti ai tifosi viola in questa stagione sarà necessario essere in possesso di una InViola Gold/Premium Card in corso di validità.

NZOLA IN USCITA

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