La Nazione: "Nzola resta in uscita, la Fiorentina vorrebbe venderlo a titolo definitivo"

Nzola sul piede d'addio. Palladino l'ha escluso fin dal suo arrivo alla Fiorentina, adesso i Viola cercano una sistemazione per l'attaccante

Mbala Nzola-Fiorentina, un amore mai sbocciato e destinato a concludersi molto presto. L’attaccante angolano, pagato circa 13 milioni di euro dalla Fiorentina la scorsa estate, è già fuori dal progetto tecnico della squadra viola, con mister Palladino che l’ha messo fin dall’inizio fuori rosa.

Come spigato da La Nazione, la posizione dell’ex Spezia non è cambiata: Nzola rientra tra gli esuberi da cedere in questa finestra di mercato. La Fiorentina, dal canto suo, ha intenzione di venderlo a titolo definitivo, ma non è assolutamente semplice. Infatti, oltre qualche timido sondaggio da squadre che navigano nelle zone basse della Serie A, Nzola non ha ricevuto proposte. La società più intenzionata a prenderlo resta il Lecce di Gotti, che però apre solo a un prestito con diritto di riscatto. La situazione, comunque, resta in evoluzione.

LE PAROLE DI COLPANI

https://www.labaroviola.com/colpani-contento-per-lesordio-sono-venuto-a-firenze-per-palladino-spero-di-ripagare-la-sua-fiducia/263177/