Colpani: "Contento per l'esordio. Sono venuto a Firenze per Palladino, spero di ripagare la sua fiducia"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Colpani ha fatto il suo esordio (con gol) nell'amichevole vinta dai Viola per 7 a 2 contro il Grosseto

Colpani ha esordito con la Fiorentina ieri sera, nell’amichevole che i viola hanno vinto per 7-2 contro il Grosseto. L’ex centrocampista del Monza ha anche segnato il suo primo gol con la maglia dei gigliati. Al termine del match, ai microfoni, ha rivelato come sia arrivato a Firenze proprio per la presenza di Palladino: “Sono contento per l’esordio. Avevo voglia di ricominciare e sono molto contento di aver messo minuti nelle gambe. Sono venuto a Firenze proprio perché c’era Palladino e spero di ripagare la sua fiducia giocando un grande campionato”. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito.

ROTTURA TRA NICO E FIORENTINA AD ATENE

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-nico-fiorentina-la-rottura-ad-atene-per-prade-e-sempre-stato-cedibile/263168/