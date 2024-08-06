Corriere Fiorentino: "Nico-Fiorentina la rottura ad Atene. Per Pradè è sempre stato cedibile"

Oggi l'incontro ma Nico vuole cambiare aria

Giornata da bollino nero: tutto nel mercato viola parte da Nico Gonzalez e dal confronto che dovrà avere con Pradè che servirà a certificare quello che ormai è noto a tutti, cioè che il giocatore vuole cambiare aria. Una spaccatura nata qualche settimana fa, dopo la sconfitta nella finale di Atene. Si parte da una valutazione di 35 milioni ribadita ieri alla Juventus nel primo contatto diretto tra le società nel quale è stato reiterato il no a contropartite tecniche. L’Atalanta invece, dopo il grave infortunio di Scamacca, potrebbe spostare le sue attenzioni su un centravanti. La rottura tra Nico Gonzalez e la Fiorentina è avvenuta dopo la finale di Conference League, dove i tifosi viola non gli hanno mai perdonato una prestazione poco esaltante. Adesso quindi, bisogna capire dove sarà ceduto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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