Adesso con tutti i campionati di calcio annullati, molti tifosi abbonati alle pay tv, si domandano: “Che senso ha pagare un servizio che non si sa quando tornerà in uso?”.

Il giornalista economico, Marco Bellinazzo, è intervenuto a Canale 21 per parlare delle possibili disdette degli abbonati: “Il calcio italiano incassa 1.4 miliardi all’anno con un terzo di stagione a rischio parliamo di una perdita di 500 milioni di euro. Se non si riuscisse più a giocare è possibile che si potrebbe danneggiare fortemente il sistema. Forse le conseguenze non saranno immediate, ma future. Se ad esempio, Sky perderà tantissimi abbonati, farà un’offerta più ridotta per i diritti tv e così via. Il vero rischio per Sky sono le disdette e chi rischia adesso sono i lavoratori e i contratti con gli sponsor. Quando le cose vanno male la prima cosa che si perde è la pubblicità”.