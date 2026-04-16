Velasco: "Yamal in Italia non giocherebbe titolare. Non piacciono i giovani perché vediamo solo difetti"

Se sbaglia, è perché è giovane. Se sbaglia un esperto, succede. Così è difficile per i ragazzi crescere

Julio Velasco, allenatore della nazionale italiana di volley femminile, sul palco della manifestazione milanese 'Foglio a San Siro 2026', ha voluto commentare così il momento buio che sta attraversando il movimento calcistico italiano. Queste le sue dichiarazioni: "Noi crediamo poco ai nostri, sono sempre meno degli altri. Mi hanno chiesto se Lamine Yamal avrebbe giocato se fosse stato in Italia? Io ho risposto di no, il problema è che non ci piacciono questo tipo di giocatori, i giovani".

"Dei giovani vediamo solo i difetti: se sbaglia, è perché è giovane. Se sbaglia un esperto, succede. Così è difficile per i ragazzi. La situazione della pallavolo, rispetto a calcio e basket, è più che privilegiata. Noi abbiamo la stagione dei club, durante la quale nemmeno parlo con le giocatrici: poi vengono in nazionale e si dedicano solamente alla nazionale". Lo riporta TMW