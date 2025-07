Guardiola: “Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh”

Pep Guardiola si difende il talento che ha lanciato. Il migliore degli ultimi 30 anni nel panorama calcistico mondiale, parliamo di Leo Messi. Il tecnico catalano, intervistato da GQ Hype, ha così parlato:

“Yamal? Penso che gli dovrebbe essere permesso di andare avanti. E quando avrà giocato per quindici anni, decideremo se è stato il migliore. Lasciate che continui la sua carriera. Il fatto che lo paragonino a Messi è un fatto grave. È come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh , e dire: ‘Wow, non è male, è segno che è bravo‘”.

Lo riporta alfredopedulla.com