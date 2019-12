In Ligue 1 senza goal-line technology. Succede in Nizza-Tolosa, partita valevole per la diciannovesima giornata di campionato giocata sabato 21 dicembre. A causare l’assenza forzata dell’occhio elettronico sulla linea di porta, utile per intervenire in caso di gol fantasma, non è stato però un problema tecnico, ma la presenza di topi. A riportarlo è Le Figaro. Secondo il giornale francese, alcuni ratti avrebbero rosicchiato nel pomeriggio di sabato i cavi che trasmettono il segnale della goal-line technology dallo stadio Allianz Riviera, rendendola di fatto inutilizzabile per la partita che si sarebbe giocata di lì a poche ore. Un evento più unico che raro, che non ha però condizionato la direzione di gara. A vincere per 3-0 sono stati i padroni di casa, a segno con Sarr, l’autorete di Sylla e il gol di Melou nel primo tempo, in una partita priva di episodi che imponessero l’utilizzo dell’occhio elettronico

