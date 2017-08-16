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Dalla Francia: il Lione mette alla porta Yanga Mbiwa: la Fiorentina ci pensa, insieme ad altri tre club

I media francesi riportano oggi di un interesse viola per Mapou Yanga Mbiw, ex centrale della Roma, oggi al Lione. Il club francese avrebbe infatti deciso di mettere alla porta il classe '89 e su di l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 19:01
Dalla Francia: il Lione mette alla porta Yanga Mbiwa: la Fiorentina ci pensa, insieme ad altri tre club - Mapou YANGA MBIWA - 13.12.2015 - PSG / Lyon - 18eme journee Ligue 1 Photo : Nolwenn Le Gouic / Icon Sport AG ALDO LIVERANI SAS ONLY ITALY
Mapou YANGA MBIWA - 13.12.2015 - PSG / Lyon - 18eme journee Ligue 1 Photo : Nolwenn Le Gouic / Icon Sport AG ALDO LIVERANI SAS ONLY ITALY
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I media francesi riportano oggi di un interesse viola per Mapou Yanga Mbiw, ex centrale della Roma, oggi al Lione. Il club francese avrebbe infatti deciso di mettere alla porta il classe '89 e su di lui ci sarebbe l'interesse di tre club (due cinesi e uno turco) oltre che della Fiorentina.

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