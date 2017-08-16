Dalla Francia: il Lione mette alla porta Yanga Mbiwa: la Fiorentina ci pensa, insieme ad altri tre club
I media francesi riportano oggi di un interesse viola per Mapou Yanga Mbiw, ex centrale della Roma, oggi al Lione. Il club francese avrebbe infatti deciso di mettere alla porta il classe '89 e su di l...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 19:01
I media francesi riportano oggi di un interesse viola per Mapou Yanga Mbiw, ex centrale della Roma, oggi al Lione. Il club francese avrebbe infatti deciso di mettere alla porta il classe '89 e su di lui ci sarebbe l'interesse di tre club (due cinesi e uno turco) oltre che della Fiorentina.