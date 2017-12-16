Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia

Leo Dubois, laterale di proprietà del Nantes con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, è da tempo un obiettivo di mercato della Fiorentina. Tuttavia il trasferimento in viola del ventitreenne...

Leo Dubois, laterale di proprietà del Nantes con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, è da tempo un obiettivo di mercato della Fiorentina. Tuttavia il trasferimento in viola del ventitreenne potrebbe sfumare... Infatti, stando a quanto riportato dall'Equipe, pare che Rudi Garcia abbia espressamente chiesto alla dirigenza del Marsiglia di prelevare il terzino francese. Inoltre, come riportano dalla Francia, sembra che ci sia già l'accordo tra il club ed il giocatore per un trasferimento che dovrebbe farsi nel prossimo giugno (a parametro 0). In attesa di ulteriori sviluppi, ad oggi, Leo Dubois sembra molto lontano dalla Fiorentina.