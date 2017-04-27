Dalla Francia: viola di nuovo forti su Jordan Ferri del Lione
Nuovo forte interessamento della Fiorentina per Jordan Ferri, centrocampista classe '92 quest'anno in forza al Lione, dove non ha trovato molto spazio (23 presenze per lui). La notizia rimbalza con fo...
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 14:56
Nuovo forte interessamento della Fiorentina per Jordan Ferri, centrocampista classe '92 quest'anno in forza al Lione, dove non ha trovato molto spazio (23 presenze per lui). La notizia rimbalza con forza sui media francesi, che parlano anche di un interesse dell'Atalanta.