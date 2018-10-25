La Nazione, tutti vogliono Veretout. In arrivo due offerte monstre dalla Francia

Non si placano le sirene di mercato per Jordan Veretout, autore di due gol fin qui, contro Atalanta e Cagliari e di ottime prestazioni nel nuovo ruolo. Come riporta La Nazione in edicola oggi, Lione e...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2018 11:05

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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