La Nazione, tutti vogliono Veretout. In arrivo due offerte monstre dalla Francia
Non si placano le sirene di mercato per Jordan Veretout, autore di due gol fin qui, contro Atalanta e Cagliari e di ottime prestazioni nel nuovo ruolo. Come riporta La Nazione in edicola oggi, Lione e...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 11:05
Non si placano le sirene di mercato per Jordan Veretout, autore di due gol fin qui, contro Atalanta e Cagliari e di ottime prestazioni nel nuovo ruolo. Come riporta La Nazione in edicola oggi, Lione e Marsiglia sarebbe pronte a formalizzare un’offerta alla Fiorentina di circa 25 milioni di euro, accompagnata da una robusta proposta al giocatore. La Fiorentina, dopo il no per Milenkovic al Manchester United, non si scomporrà davanti alle incursioni dei due club francesi e rimanderà le offerte indietro ai mittenti.