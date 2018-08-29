I francesi sicuri: "Convocate Lafont in nazionale"

Deschamps, CT della Francia, diramerà domani le convocazioni per le due partite di Nations League contro Germania e Olanda. E nel toto nomi di questi giorni spunta anche il giovanissimo portiere della...

Deschamps, CT della Francia, diramerà domani le convocazioni per le due partite di Nations League contro Germania e Olanda. E nel toto nomi di questi giorni spunta anche il giovanissimo portiere della Fiorentina Alban Lafont. Complice l’infortunio di Mandanda (uno dei 3 presenti in Russia), la stampa si interroga da chi sarà il suo sostituto come terzo portiere. Secondo France Football, Deschamps potrebbe preferire un esordiente rispetto a Costil e Ruffier che hanno fatto già parte della nazionale maggiore nel recente passato. Al sondaggio proposto Lafont è stato nettamente il più votato