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I francesi sicuri: "Convocate Lafont in nazionale"

Deschamps, CT della Francia, diramerà domani le convocazioni per le due partite di Nations League contro Germania e Olanda. E nel toto nomi di questi giorni spunta anche il giovanissimo portiere della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2018 16:05
I francesi sicuri: "Convocate Lafont in nazionale" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Deschamps, CT della Francia, diramerà domani le convocazioni per le due partite di Nations League contro Germania e Olanda. E nel toto nomi di questi giorni spunta anche il giovanissimo portiere della Fiorentina Alban Lafont. Complice l’infortunio di Mandanda (uno dei 3 presenti in Russia), la stampa si interroga da chi sarà il suo sostituto come terzo portiere. Secondo France Football, Deschamps potrebbe preferire un esordiente rispetto a Costil e Ruffier che hanno fatto già parte della nazionale maggiore nel recente passato. Al sondaggio proposto Lafont è stato nettamente il più votato

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