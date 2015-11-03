Notizie 1000 Vittorie Fiorentina Fiorentina

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Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...”

01 novembre 2018 20:02

Il Franchi l'arma in più e la quinta vittoria a caccia del record. Come nelle grandi stagioni...

18 ottobre 2018 09:18

Toni: "Simeone poco lucido. Pjaca mi ricorda Mutu. Su Chiesa..."

09 ottobre 2018 08:30

Simeone: "La nostra grinta e preparazione ci stanno dando i risultati. Vogliamo la fascia di Davide"

02 settembre 2018 21:30

I francesi sicuri: "Convocate Lafont in nazionale"

29 agosto 2018 16:05

Colombia, Sanchez espulso: sul web tifosi lo minacciano di morte

22 giugno 2018 09:54

Centrocampo della Fiorentina secondo per reti fatte. Un tesoro da 17 gol da conservare

11 maggio 2018 10:45

Vitor Hugo che gaffe! Usa un hashtag juventino su Instagram

19 aprile 2018 12:18

Oggi nel 2014 maturava la vittoria numero 1000 della storia viola. Gloria Firenze!

14 aprile 2018 17:15

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