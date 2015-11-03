Notizie 1000 Vittorie Fiorentina Fiorentina

Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...”
01 novembre 2018 20:02
Il Franchi l'arma in più e la quinta vittoria a caccia del record. Come nelle grandi stagioni...
18 ottobre 2018 09:18
Toni: "Simeone poco lucido. Pjaca mi ricorda Mutu. Su Chiesa..."
09 ottobre 2018 08:30
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02 settembre 2018 21:30
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29 agosto 2018 16:05
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22 giugno 2018 09:54
Centrocampo della Fiorentina secondo per reti fatte. Un tesoro da 17 gol da conservare
11 maggio 2018 10:45
Vitor Hugo che gaffe! Usa un hashtag juventino su Instagram
19 aprile 2018 12:18
Oggi nel 2014 maturava la vittoria numero 1000 della storia viola. Gloria Firenze!
14 aprile 2018 17:15
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