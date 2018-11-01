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Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...”

Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha parlato della prossima sfida alla Fiorentina: “Vogliamo vincere, anche perché dobbiamo recuperare terreno in campionato. Stiamo migliorando di gara in gar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 20:02
Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...” -
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Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha parlato della prossima sfida alla Fiorentina: “Vogliamo vincere, anche perché dobbiamo recuperare terreno in campionato. Stiamo migliorando di gara in gara, anche se ciascuna è diversa. Per vincere sarà fondamentale non tanto partire bene, ma finire la gara concentrati”.

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