Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...”

Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha parlato della prossima sfida alla Fiorentina: “Vogliamo vincere, anche perché dobbiamo recuperare terreno in campionato. Stiamo migliorando di gara in gar...

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2018 20:02

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