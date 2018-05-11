Centrocampo della Fiorentina secondo per reti fatte. Un tesoro da 17 gol da conservare

Come scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina con Veretout, Badelj e Benassi ha fatto bingo. Ripartire con loro nella prossima stagione renderebbe felice Pioli: non è scontato, ma nemmeno impossib...

Come scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina con Veretout, Badelj e Benassi ha fatto bingo. Ripartire con loro nella prossima stagione renderebbe felice Pioli: non è scontato, ma nemmeno impossibile. Il centrocampo viola non ha fatto rimpiangere le illustri partenze di Borja e Vecino direzione Milano e ha segnato numerosi gol. Un tesoro da 17 reti.