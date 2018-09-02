Simeone: "La nostra grinta e preparazione ci stanno dando i risultati. Vogliamo la fascia di Davide"

In zona mista sono arrivate le parole dell’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone a Radio Bruno: "Abbiamo lavorato molto durante i 90 minuti, cercando il gol. Non è stato facile, loro difensivam...

In zona mista sono arrivate le parole dell’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone a Radio Bruno: "Abbiamo lavorato molto durante i 90 minuti, cercando il gol. Non è stato facile, loro difensivamente hanno giocato bene. La grinta e la nostra preparazione ci stanno dando risultati. I tre punti sono per tutti, siamo tranquilli e dobbiamo cercare di migliorare. Benassi? Speriamo che ci paghi una bella cena. La fascia di capitano? Noi vogliamo che Pezzella metta quella perché è un ricordo di Davide. Lui è con noi ed è questo il modo migliore per ricordarlo. La Nazionale? Parto con grande voglia, farò il mio meglio e spero di sfruttare questa occasione".