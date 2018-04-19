Vitor Hugo che gaffe! Usa un hashtag juventino su Instagram

Simpatico dialogo fra Vitor Hugo e alcuni tifosi viola su Instagram. Il difensore viola, pubblicando un’immagine, aveva scelto di usare l’hashtag volendo semplicemnte spiegare che la su...

Simpatico dialogo fra Vitor Hugo e alcuni tifosi viola su Instagram. Il difensore viola, pubblicando un’immagine, aveva scelto di usare l’hashtag #finoallafine, volendo semplicemnte spiegare che la sua squadra non mollerà mai. Prontamente gli è stato spiegato che quel modo di dire è tipico dell’ambiente Juventus, che ha fatto di #finoallafine uno slogan. “Fino alla fine non si dice” gli ha scritto un tifoso, e poi “lo dicono gli juventini” ha precisato un altro. Il brasiliano scusandosi e cambiando subito l'hastag ha ringraziato i tifosi che gli sono venuti in soccorso.