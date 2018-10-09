Toni: "Simeone poco lucido. Pjaca mi ricorda Mutu. Su Chiesa..."

Al Corriere Fiorentino ha parlato l'ex attaccante viola Luca Toni: "Simeone ha l’atteggiamento giusto, adesso trovare il giusto equilibrio tra sacrificio e lucidità sotto porta. Deve ascoltare Pioli m...

Al Corriere Fiorentino ha parlato l'ex attaccante viola Luca Toni: "Simeone ha l’atteggiamento giusto, adesso trovare il giusto equilibrio tra sacrificio e lucidità sotto porta. Deve ascoltare Pioli ma anche l’istinto. Lui, Chiesa e Pjacami piacciono molto, sono ben assortiti, tutti insieme possono fare le fortune della Fiorentina. Marko in parte somiglia a Mutu, forse per adesso è quello meno continuo però ha grandi colpi. Serve un po’ di pazienza. Adesso lui e Chiesa devono mettere più palloni in mezzo, auguro a Simeone di riuscire a trasformarne tanti in gol preziosi".