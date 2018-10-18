Il Franchi l'arma in più e la quinta vittoria a caccia del record. Come nelle grandi stagioni...

Oggi La Nazione parla del Franchi, terreno che quest'anno ha portato solo gioie. Quattro vittorie in altrettante partite, solo Napoli e Juventus sono riuscite a eguagliare i viola in casa. La forza de...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2018 09:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole

Condividi