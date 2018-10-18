Il Franchi l'arma in più e la quinta vittoria a caccia del record. Come nelle grandi stagioni...
Oggi La Nazione parla del Franchi, terreno che quest'anno ha portato solo gioie. Quattro vittorie in altrettante partite, solo Napoli e Juventus sono riuscite a eguagliare i viola in casa. La forza de...
Oggi La Nazione parla del Franchi, terreno che quest'anno ha portato solo gioie. Quattro vittorie in altrettante partite, solo Napoli e Juventus sono riuscite a eguagliare i viola in casa. La forza della Fiorentina sta proprio qui, ma anche nel gruppo più che nei singoli, una squadra giovane che col tempo sta trasformandosi in qualcosa di incoraggiante per il futuro. Domenica arriva il Cagliari, avversario pericoloso e da non sottovalutare. Se i viola vogliono continuare a sperare nell'Europa dovranno necessariamente cercare di continuare la scia positiva in casa, dato che in trasferta peggio della Fiorentina solo il Frosinone.