Il Marocco regala 10mila biglietti ai tifosi per trascinare Amrabat e compagni con la Francia

Bellissimo gesto della Federazione marocchina che ha regalato biglietti per la partita di stasera di Amrabat e compagni

Secondo quello che riporta Gazzetta, più di 10mila biglietti gratis, in Marocco da giorni e giorni si parla soltanto di calcio e del Mondiale. Stasera contro la Franchia ci sarà una vera invasione di tifosi, con l’obiettivo di aiutare Amrabat e compagni a sovvertire i pronostici della vigilia. Ebbene, questi 10mila e passa biglietti sono stati regalati dalla Federazione calcistica marocchina, in coordinamento con la Fifa e il comitato organizzatore del Mondiale. Queste le dichiarazioni del presidente: “Abbiamo comprato il resto dei biglietti invenduti nello stadio e li abbiamo distribuiti ai nostri tifosi nei pressi dello stadio Al Janoub”.

DA BASILEA DIFENDONO CABRAL

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