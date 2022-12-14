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Da Basilea: "Cabral è fortissimo, vale i 15 milioni. Gli serve tempo, ha sofferto eredità di Vlahovic"

L'osservatore del Basilea che ha comprato Cabral ha parlato del giocatore e della sua esperienza alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2022 12:10
Da Basilea: "Cabral è fortissimo, vale i 15 milioni. Gli serve tempo, ha sofferto eredità di Vlahovic" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lo scout del Basilea Zbinden ha parlato al Corriere dello Sport di Cabral che aveva portato nel club svizzero. Queste le sue parole: “Aveva una postura elegante che lo portava a svariare su tutto il fronte d’attacco. Arthur è una punta che fiuta il gol: sa essere al posto giusto al momento giusto. Serve però garantirgli due cose: tempo e fiducia. Ci aggiungo anche il fatto che chi a Firenze ha preceduto Cabral era in grado di segnare almeno un gol a partita il paragone con il passato non è stato utile".

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