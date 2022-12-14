Messi annuncia: "La finale di domenica in Qatar sarà la mia ultima partita in un Mondiale"

Messi ha parlato del suo momento, della finale raggiunta con l'Argentina, del suo futuro e del record battuto di Batistuta

"Come ti senti ad essere in una nuova finale di Coppa del Mondo? Molto felice di poter raggiungere questo obiettivo, chiudendo il mio viaggio in un Mondiale con la mia ultima partita in una finale. Tutto ciò che ho vissuto in questa Coppa del Mondo è qualcosa di molto eccitante, ciò che la gente ha vissuto, come la gente in Argentina si sta divertendo". Così Messi, dopo la vittoria sulla Croazia, di fatto annuncia che la finale contro una tra Francia e Marocco in Qatar sarà il suo ultimo match con l'Argentina ad un Mondiale. Poi conferma: "Domenica sarà l'ultima partita di un Mondiale? Sì, sicuramente sì. Ci sono molti anni per il prossimo e non credo che ci sarò. E finire così è il massimo".

"Hai superato Batistuta per gol e hai raggiunto Matthäus nelle partite di Coppa del Mondo, lo sai? Come ho detto, quello che vogliamo tutti è altro. Va tutto bene, ma l'importante è riuscire a raggiungere l'obiettivo di gruppo, che è il più bello. Siamo a un passo dopo aver lottato tanto e cercheremo di fare del nostro meglio come fino ad ora per provare a farcela questa volta", conclude Messi. Lo riporta Il Corriere dello Sport

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