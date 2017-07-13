Dalla Francia, Karamoh vuole solo la Fioentina. Accordo trovato ma il Caen chiede 10 milioni
Come racconta questa mattina il quotidiano francese l'Equipe il calciatore ha già trovato l'accordo con la Fiorentina, manca quello con la società
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 10:31
Questa mattina il quotidiano francese l'Equipe parla della Fiorentina. L'esterno offensivo Yann Karamoh del Caen avrebbe trovato l’accordo contrattuale con la Fiorentina, preferendo i viola ad altri club su di lui. Manca ancora quello con il club, che chiede 10 milioni, ma il giovane in tal senso potrebbe anche decidere di liberarsi a costo zero alla scadenza del suo contratto nel 2018.