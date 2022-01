Ikonè: “Mbappè mi ha detto che ho scelto bene la Fiorentina. Per ora parlo con Google traduttore”

Questa mattina Ikonè, nuovo acquisto della Fiorentina, si è presentato in sala stampa, queste le sue parole con i giornalista presenti collegati tra cui Labaro Viola:

“Sono alla Fiorentina per migliorarmi e per rilanciare la squadra. Ho parlato con Maignan, lui era felice per me. In Francia non si spiegano la mia scelta di venire a Firenze? Secondo me era il momento giusto per lasciare il Lille dopo la vittoria del campionato e il passaggio del turno in Champions. La Fiorentina ha un bel progetto, sono contento di essere qui. Devo migliorarmi nell’ultimo passaggio e mi metto a disposizione per il girone di ritorno. Il gol in se per me non è il primo obiettivo, anche se capisco che vengo giudicato anche per quello.

Il numero 11? Non c’è motivo particolare, il numero 11 l’ho avuto al Psg. Mbappè? Siamo ancora amici, mi ha scritto e mi ha detto che era una buona scelta e un buon progetto quello della Fiorentina. I miei idoli? I brasiliani Robinho e Ronaldinho, visti su You Tube, anche se adesso il calcio è cambiato. Giocare subito? Perchè no. Vlahovic? Abbiamo provato a parlare ma per adesso è difficile comunicare con la lingua, meglio sul campo.

Voglio vincere tutte le partite, vincere il campionato mi ha insegnato questo. Con Mbappè è vero. da ragazzi ci dividevano per fare partitelle più equilibrate. Di Italiano mi piace che gli piace giocare sempre, Saponara mi ha accolto, anche se sto usando Google traduttore per parlare con il resto dei compagni.

Vedo una squadra motivata con grande voglia trasmessa dal mister, il primo scoglio da superare è la lingua per poter comunicare con i miei compagni. Preferisco giocare a destra, ho sempre giocato li, ma sono a disposizione”