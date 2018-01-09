Dalla Francia: anche la Fiorentina su N’Koudou, ma lui preferisce la Premier League

L'Equipe, nella sua edizione odierna, fa chiarezza sull'intrigo di mercato che vede come protagonista Georges-Kévin N’Koudou, attualmente di proprietà del Tottenham. Il francese classe '95, come rivel...

L'Equipe, nella sua edizione odierna, fa chiarezza sull'intrigo di mercato che vede come protagonista Georges-Kévin N’Koudou, attualmente di proprietà del Tottenham. Il francese classe '95, come rivela il magazine francese, è in procinto di trasferirsi in prestito al Burnley ma, stando alle indiscrezioni, il club inglese non sarebbe l'unico ad essersi fatto avanti per l'esterno transalpino. Pare infatti che anche la Fiorentina abbia manifestato tutto il suo interesse per N’Koudou che però preferirebbe proseguire la sua avventura in Premier League.