La Francia rimanda a casa un giocatore perchè non ha smesso di fare il Ramadan. Tensione tra i calciatori

Per i musulmani il mese del Ramadan è sacro. Quest’anno è iniziato il 10 marzo, terminerà il 9 aprile ed è il mese del digiuno, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all’autodisciplina. Il digiuno è un obbligo per tutti i musulmani praticanti adulti e sani che, dalle prime luci dell’alba fino al tramonto, non possono mangiare, bere, fumare e praticare sesso.

La Federcalcio francese ha vietato ai propri giocatori convocati nelle Nazionali transalpine di osservare il digiuno.

Mahamadou Diawara, giocatore del Lione chiamato nell’Under 19, è stato infatti rimandato a casa dopo che si era rifiutato di interrompere il digiuno. Tutto questo è accaduto dopo che la stessa Federcalcio si era rifiutata di sospendere le partite serali per consentire ai giocatori musulmani di alimentarsi.

Una notizia che fa rumore, soprattutto perché arriva da un Paese abitato da 3,5 milioni di musulmani e nella cui Nazionale maggiore sono presenti molti praticanti dell’Islam. Lo riporta Cronache di Spogliatoio.

