Dalla Francia: il Paris Saint-Germain vuole Milinkovic Savic, ma Lotito chiede 100 milioni di euro

Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio l'uomo del momento in casa Lazio, tanto da attirare l'attenzione di molti club italiani ed europei. Il centrocampista ventiduenne si è infatti ritagliato uno spa...

Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio l'uomo del momento in casa Lazio, tanto da attirare l'attenzione di molti club italiani ed europei. Il centrocampista ventiduenne si è infatti ritagliato uno spazio importante nella sorprendente formazione guidata da Simeone Inzaghi e per questa ragione molte squadre avrebbero già bussato alla porta del club capitolino.

Juventus, Manchester City, Manchester United ed ora - secondo quanto riportato da Le10Sport - anche il Paris Saint-Germain. Stando alle indiscrezioni del giornale francese, Claudio Lotito avrebbe già fissato il prezzo del serbo che in passato fu vicinissimo alla Fiorentina (tutti ricorderanno infatti il suo arrivo a Peretola e la successiva decisione di accasarsi alla Lazio)... La cifra è di quelle che fanno tremare i polsi ma alla quale ormai ci siamo abituati, ossia 100 milioni di euro.