Premettendo che il favorito numero uno per subentrare a Montella ad oggi è Beppe Iachini, c’è sempre l’incognita Commisso: il patron viola vorrebbe un nome internazionale per rilanciare la sua Fiorentina. In particolare, secondo la Rai, il nome sarebbe quello di Laurent Blanc, tecnico per tre anni del Paris Saint Germain.

Il francese classe ’65, è un nome blasonato di caratura internazionale ma è fermo però da tre anni e questo potrebbe essere un problema nell’adattamento immediato alla Serie A e la Fiorentina invece ha bisogno di certezze, per ripartire immediatamente…