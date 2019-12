Come riporta La Gazzetta dello Sport l’ultima parola sul nuovo allenatore della Fiorentina spetta a Commisso. Egli è interessato anche a delle opzioni di livello internazionale come Blanc, Pochettino, Emery e Marcellino. I tempi purtroppo sono molto stretti altrimenti si era ipotizzato un canale comunicativo diretto tra Ribery e Blanc. L’allenatore francese però vorrebbe delle garanzie precise per il miglioramento della squadra prima di impostare bene la trattativa, questa pista resterà valida per la prossima stagione. È vero che se arriverà Iachini avrà un contratto di un anno e mezzo ma il presidente viola è sempre affascinato da un tecnico di livello mondiale per dare maggiore forza al suo progetto in viola.