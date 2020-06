Il futuro in viola di Beppe Iachini resta ad essere in bilico. Sono diversi i nomi circolati per sostituirlo. Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rinnovato e resterà quindi in Emilia. Juric non parla del suo futuro, resta concentrato sull’Hellas Verona. Il sogno della Fiorentina in realtà si chiama Luciano Spalletti. In Francia l’osservato speciale è Laurent Blanc. Scrive così oggi La Nazione.