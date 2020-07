Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del difficile momento in casa Fiorentina. Sono diversi gli allenatori papabili per la prossima stagione. Iachini sicuramente a settembre non sarà più l’allenatore dei gigliati. I nomi che si contendono la panchina viola sono Juric del Verona, Emery, Kovac e Blanc. Continuano però i rumors su Spalletti, ma egli sembra essere più un sogno.