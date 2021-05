Nazione, Rudi Garcia è il nuovo nome che spunta per la panchina: potrebbe lasciare il Lione

Per quanto riguarda il prossimo allenatore della Fiorentina non va esclusa la pista estera. Occhio a Unai Emery ma soprattuto a Rudi Garcia, il quale si potrebbe separare dal Lione. Il tecnico potrebbe decidere di tornare in Italia, e tra i club interessati c’è anche la Fiorentina di Commisso. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

