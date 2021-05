Gazzetta, Gattuso, Commisso gli affida il futuro della Fiorentina: lascerà Napoli a fine stagione

Non ci sarà bisogno di numeri, per avere una proiezione sul futuro di Gennaro Gattuso. Quello è scontato al 99,99 per centro. L’unica probabilità la lasciamo in piedi perchè De Laurentiis è amante dei colpi di scena. Ma tra i due non è scoccata la scintilla, anzi semmai ci fosse stata è servita soltanto ad appiccare l’incendio. Per lui ci sarebbe stato un ritorno della Fiorentina: Commisso si sarebbe convinto ad affidargli il progetto per il prossimo futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

