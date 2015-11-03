Notizie Garcia Fiorentina

Garcia: "De Laurentiis un po' co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe"
21 dicembre 2024 16:13
Calzona ha la peggiore media punti degli ultimi 15 anni del Napoli, peggio anche di Garcia e Mazzarri
12 maggio 2024 17:35
L'umiliazione con la Fiorentina costa la panchina a Garcia, il Napoli punta tutto su Conte
11 ottobre 2023 12:16
Varriale esalta la Fiorentina: "A Napoli si è rivisto il gioco di Spalletti, ma lo gioca la viola"
09 ottobre 2023 11:00
De Laurentiis furioso nello spogliatoio dopo l'umiliazione della Fiorentina. Può cacciare Rudi Garcia
09 ottobre 2023 10:52
Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”
09 ottobre 2023 00:08
Dalla Spagna scrivono di Garcia alla Fiorentina. Ma la notizia è falsa, la società viola non lo cerca
31 agosto 2023 12:59
Calciomercato.it, Napoli su Amrabat: Garcia ha dato l'ok. Fiorentina vuole 35 milioni, operazione difficile
25 agosto 2023 18:30
Da Napoli, Demme può finire alla Fiorentina in uno scambio con Castrovilli. Decide Garcia
24 luglio 2023 19:27
Sfuma Rudi Garcia alla Fiorentina. Vuole una squadra di Champions
18 giugno 2021 18:57
Pedullà: "Garcia-Fiorentina contatti in corso. Resiste la pista Italiano ma ostacolo Spezia"
18 giugno 2021 12:52
Nazione, Rudi Garcia è il nuovo nome che spunta per la panchina: potrebbe lasciare il Lione
11 maggio 2021 10:12
Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia
03 giugno 2019 11:45
Archivio