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Notizie Garcia Fiorentina

Garcia: "De Laurentiis un po' co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe"

21 dicembre 2024 16:13

Calzona ha la peggiore media punti degli ultimi 15 anni del Napoli, peggio anche di Garcia e Mazzarri

12 maggio 2024 17:35

L'umiliazione con la Fiorentina costa la panchina a Garcia, il Napoli punta tutto su Conte

11 ottobre 2023 12:16

Varriale esalta la Fiorentina: "A Napoli si è rivisto il gioco di Spalletti, ma lo gioca la viola"

09 ottobre 2023 11:00

De Laurentiis furioso nello spogliatoio dopo l'umiliazione della Fiorentina. Può cacciare Rudi Garcia

09 ottobre 2023 10:52

Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”

09 ottobre 2023 00:08

Dalla Spagna scrivono di Garcia alla Fiorentina. Ma la notizia è falsa, la società viola non lo cerca

31 agosto 2023 12:59

Calciomercato.it, Napoli su Amrabat: Garcia ha dato l'ok. Fiorentina vuole 35 milioni, operazione difficile

25 agosto 2023 18:30

Da Napoli, Demme può finire alla Fiorentina in uno scambio con Castrovilli. Decide Garcia

24 luglio 2023 19:27

Sfuma Rudi Garcia alla Fiorentina. Vuole una squadra di Champions

18 giugno 2021 18:57

Pedullà: "Garcia-Fiorentina contatti in corso. Resiste la pista Italiano ma ostacolo Spezia"

18 giugno 2021 12:52

Nazione, Rudi Garcia è il nuovo nome che spunta per la panchina: potrebbe lasciare il Lione

11 maggio 2021 10:12

Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia

03 giugno 2019 11:45

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