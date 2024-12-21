Garcia: "De Laurentiis un po' co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe"

Garcia torna a parlare della sua parentesi a Napoli, attaccando Mazzarri e De Laurentiis per la loro gestione

Il tecnico Rudi Garcia, in un'intervista rilasciata a Carré, ha ripercorso la sua esperienza al Napoli, criticando il suo successore in panchina, Walter Mazzarri, e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Mazzarri: "Non ha classe, non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato e del fatto che vincendo solo una partita sarebbe andato agli ottavi di Champions. Ricordo anche la sua tutt'altro che elegante intervista nella quale disse come avrebbe fatto giocare il Napoli. Intervista che diede quando io ero ancora l'allenatore".

Su De Laurentiis: "Il vero colpo di teatro sarebbe stato lasciarmi. Così si sarebbe qualificato per la Champions, invece di finire decimo. Magari ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po' coglione. Lo ha fatto per coprire degli errori. Pensavo di lavorare con un gentleman, invece si è rivelato uno che si immischia in cose che non gli competono. Ho pagato l'avergli detto di rimanere la suo posto. Voleva che facessi giocare 45 minuti un calciatore, altri nella ripresa. Io a sessant'anni non ho accettato. De Laurentiis capisce di cinema, ma non di calcio. Quando arrivai volevano andare via tutti, i calciatori si lamentavano di essere pagati poco. Ho cercato di motivare l'ambiente. Senza Giuntoli nessuno interveniva quando Osimhen o Kvaratskhelia non accettavano la sostituzione. Sarebbe stato giusto dire che l'obiettivo era la qualificazione in Champions".

D’Agostino: “Contro l’Udinese partita difficile. Attenzione a Thauvin e Lucca. Per sostituire Bove Folorunsho può essere interessante”

https://www.labaroviola.com/dagostino-contro-ludinese-partita-difficile-attenzione-a-thauvin-e-lucca-per-sostituire-bove-folorunsho-puo-essere-interessante/281807/