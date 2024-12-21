D'Agostino: "Contro l'Udinese partita difficile. Attenzione a Thauvin e Lucca. Per sostituire Bove Folorunsho può essere interessante"

Ex centrocampista di Fiorentina e Udinese, transitato in maglia viola nella stagione 2010-2011: Gaetano D’Agostino nella sua carriera ha vestito sia la maglia gigliata che quella friulana. Questa matt...

Ex centrocampista di Fiorentina e Udinese, transitato in maglia viola nella stagione 2010-2011: Gaetano D’Agostino nella sua carriera ha vestito sia la maglia gigliata che quella friulana. Questa mattina ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, analizzando la prossima partita di campionato: “Sono due squadre a cui sono molto legato, vedrò la partita con piacere e trasporto emotivo. Sarà un match ricco d'emozioni, con due squadre molto diverse fra loro. L’Udinese cercherà di impostare la partita sulle ripartenze e la fisicità. La Fiorentina rimane favorita, ma dovrà stare attenta alla velocità dell'Udinese che quando parte in contropiede può essere molto pericolosa. Giocatori come Thauvin, Lovric, Zemura possono essere difficili da affrontare. Da quando Palladino ha cambiato sistema di gioco e modulo, la Fiorentina sta andando molto bene, ma questa partita può essere una insidiosa".

Cosa ne pensa della classifica della Fiorentina e come potrà sostituire Bove?: “È stato bravo mister Palladino. Nelle prime giornate la viola non riusciva a concretizzare, ma aveva comunque equilibrio. Poi è riuscito ad esaltare le qualità dei giocatori, a cominciare da Kean che ha ritrovato freschezza. La Fiorentina merita di stare lassù. Il mister gigliato aveva trovato la giusta collocazione di Bove: era l’equilibratore sia in fase di possesso, che in quella di non possesso. In base a dove andava a pressare faceva cambiare il sistema di gioco in corsa della squadra. Non sarà facile trovare un giocatore con quelle caratteristiche e quella duttilità. Folorunsho è più fisico di Bove, più propenso allo sfondamento e meno tecnico”.

Chi teme dell'Udinese e quali sono i giocatori più pericolosi?: “Thauvin e Lucca sono senza dubbio i calciatori più pericolosi, sono i giocatori chiave. Gli altri sono giocatori funzionali, fisici. La Fiorentina avrà il dominio della palla. In fase di non possesso, il blocco gigliato dovrà aspettare l’Udinese nella propria metà campo, per trovare poi la verticalità una volta recuperata la palla. L’Udinese non verrà a pressare alta, lavoreranno sulla trequarti per conquistare palla e ripartire”.

https://www.labaroviola.com/sky-germania-afferma-ruben-vargas-vuole-rimanere-in-bundesliga-la-fiorentina-interessata-al-giocatore-rimane-alla-finestra/281794/