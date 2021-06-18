Pedullà: "Garcia-Fiorentina contatti in corso. Resiste la pista Italiano ma ostacolo Spezia"

Fiorentina, proseguono i contatti con Garcia

Contatti in corso nelle ultimissime ore tra la Fiorentina e Rudi Garcia, con la possibilità che si vada fino in fondo. I contatti sono ripartiti stamattina, la Viola non può perdere altro tempo pur sapendo che la vicenda Gattuso si è evoluta in negativo appena qualche giorno fa. Garcia stuzzica non poco, esattamente come Italiano, con la differenza che oggi il tecnico dello Spezia è legato da un contratto con clausola da poco prolungato. Italiano resta in orbita viola, ma i contatti ora stanno andando avanti con Garcia. Lo riporta Alfredo Pedullà.

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