Tuttosport, Dragowski, l'Inter lo vuole come vice Handanovic. La Fiorentina chiede 20 milioni
L'Inter vuole Dragowski. Contropartite per abbassare il prezzo?
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 11:56
L'Inter di Inzaghi cerca un portiere da affiancare a Samir Handanovic. Nel mirino c'è Bartlomiej Dragowski. La Fiorentina per lasciarlo partire chiede almeno 20 milioni, prezzo che potrebbe venire abbassato con contropartite o scambio. Il nome? Sensi, i viola seguono Radu e Vanheusden. Lo scrive Tuttosport.
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