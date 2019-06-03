Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia

Secondo quello che riporta Stadio, uno dei primi casi da risolvere per Rocco Commisso è quello della guida tecnica della squadra. E' quasi certo che Montella, nonostante il lungo contratto, non sarà p...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2019 11:45

GENOA, ITALY - SEPTEMBER 23: Head coach of AS Roma Rudi Garcia looks during the Serie A match between UC Sampdoria and AS Roma at Stadio Luigi Ferraris on September 23, 2015 in Genoa, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

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