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Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia

Secondo quello che riporta Stadio, uno dei primi casi da risolvere per Rocco Commisso è quello della guida tecnica della squadra. E' quasi certo che Montella, nonostante il lungo contratto, non sarà p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 11:45
Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia - GENOA, ITALY - SEPTEMBER 23: Head coach of AS Roma Rudi Garcia looks during the Serie A match between UC Sampdoria and AS Roma at Stadio Luigi Ferraris on September 23, 2015 in Genoa, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
GENOA, ITALY - SEPTEMBER 23: Head coach of AS Roma Rudi Garcia looks during the Serie A match between UC Sampdoria and AS Roma at Stadio Luigi Ferraris on September 23, 2015 in Genoa, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
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Secondo quello che riporta Stadio, uno dei primi casi da risolvere per Rocco Commisso è quello della guida tecnica della squadra. E' quasi certo che Montella, nonostante il lungo contratto, non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Calano le quotazioni di Gattuso, dato per favorito fino a pochi giorni fa. In pole position ci sarebbe Rudi Garcia tecnico ex Roma e reduce dall'esperienza all'OM, ma restano in pista anche i nomi di Liverani, Stramaccioni e Panucci

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