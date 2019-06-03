Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia
Secondo quello che riporta Stadio, uno dei primi casi da risolvere per Rocco Commisso è quello della guida tecnica della squadra. E' quasi certo che Montella, nonostante il lungo contratto, non sarà p...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 11:45
Secondo quello che riporta Stadio, uno dei primi casi da risolvere per Rocco Commisso è quello della guida tecnica della squadra. E' quasi certo che Montella, nonostante il lungo contratto, non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Calano le quotazioni di Gattuso, dato per favorito fino a pochi giorni fa. In pole position ci sarebbe Rudi Garcia tecnico ex Roma e reduce dall'esperienza all'OM, ma restano in pista anche i nomi di Liverani, Stramaccioni e Panucci