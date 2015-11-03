Notizie Allenatore Fiorentina Fiorentina

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Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione

03 giugno 2022 19:23

Di Marzio: "La Fiorentina aveva chiamato persino il Presidente del Consiglio per De Rossi"

07 ottobre 2020 18:18

"Benitez sarebbe l'allenatore giusto per la Fiorentina. E' l'unico che getta sempre le basi"

22 giugno 2020 13:58

De Zerbi chiude ufficialmente ai viola: "Resto al Sassuolo, ma mi aspetto dei cambiamenti"

21 giugno 2020 23:29

SKY, niente Fiorentina per De Zerbi. Sta per firmare il rinnovo col Sassuolo

21 giugno 2020 20:43

Cois: "Sto trattando con la Fiorentina. Sono pronto per allenare. A Firenze 8 anni meravigliosi"

09 giugno 2020 14:18

Spalletti torna in sella a giugno? Il tecnico ha rifiutato il Guangzhou. Gli aggiornamenti

20 dicembre 2019 16:22

Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia

03 giugno 2019 11:45

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