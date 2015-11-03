Notizie Allenatore Fiorentina Fiorentina

Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione
03 giugno 2022 19:23
Di Marzio: "La Fiorentina aveva chiamato persino il Presidente del Consiglio per De Rossi"
07 ottobre 2020 18:18
"Benitez sarebbe l'allenatore giusto per la Fiorentina. E' l'unico che getta sempre le basi"
22 giugno 2020 13:58
De Zerbi chiude ufficialmente ai viola: "Resto al Sassuolo, ma mi aspetto dei cambiamenti"
21 giugno 2020 23:29
SKY, niente Fiorentina per De Zerbi. Sta per firmare il rinnovo col Sassuolo
21 giugno 2020 20:43
Cois: "Sto trattando con la Fiorentina. Sono pronto per allenare. A Firenze 8 anni meravigliosi"
09 giugno 2020 14:18
Spalletti torna in sella a giugno? Il tecnico ha rifiutato il Guangzhou. Gli aggiornamenti
20 dicembre 2019 16:22
Stadio, Montella verrà esonerato. Al suo posto potrebbe arrivare l'ex Roma Garcia
03 giugno 2019 11:45
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