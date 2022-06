Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione

Paulo Sousa tornerà alla Fiorentina? Il giornalista brasiliano, Julio Miguel Neto, lancia la notizia che ha del clamoroso: la società viola avrebbe contattato mister Paulo Sousa per affidargli la panchina per la prossima stagione. Di seguito il tweet del giornalista brasiliano: “Paulo Sousa ha ricevuto una proposta da Fiorentina per prendere il controllo della squadra la prossima stagione! La proposta di stipendio degli italiani era più alta di quella che riceve al Flamengo! È prevista una sanzione contrattuale se l’allenatore lascia il club prima della scadenza del contratto!”

O técnico #PAULOSOUSA recebeu uma proposta da #FIORENTINA para assumir a equipe já na próxima época! A proposta salarial dos italianos, foi maior do que ele recebe no rubro-negro carioca! Existe uma multa contratual, caso o treinador saía do clube antes do término do contrato! pic.twitter.com/2aM2Sa54iS — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) June 3, 2022