Dalla Spagna scrivono di Garcia alla Fiorentina. Ma la notizia è falsa, la società viola non lo cerca

Questa mattina il quotidiano molto vicino alle vicende di casa blaugrana, Sport, ha parlato di un’offerta della Fiorentina per il difensore Eric Garcia, classe 2001. In verità si tratta di un profilo che la società viola non ha mai cercato nè tantomeno fatto un’offerta. In casa viola arriverà nelle prossime ore un difensore centrale ma non sarà dunque Eric Garcia.

✖️Eric #Garcia non è un obiettivo di mercato della #Fiorentina ✖️ Non sarà lui il difensore che arriverà a Firenze⏳️ — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) August 31, 2023

THEATE NOME BUONO PER LA FIORENTINA MA NON L’UNICO NELLA LISTA VIOLA