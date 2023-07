Da Napoli, Demme può finire alla Fiorentina in uno scambio con Castrovilli. Decide Garcia

Come riportato dal giornalista Giovanni Scotto il Napoli starebbe valutando la possibilità di offrire uno scambio alla Fiorentina per avere Castrovilli. Il giocatore che arriverebbe a Firenze sarebbe Diego Demme ma ancora Garcia non ha dato l’ok per lasciare partire il centrocampista tedesco.

