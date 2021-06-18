Sfuma Rudi Garcia alla Fiorentina. Vuole una squadra di Champions
Niente Rudi Garcia alla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 18:57
Sfuma il tecnico Rudi Garcia alla Fiorentina. L'allenatore ex Roma vorrebbe avere una squadra che gioca la Champions League la prossima stagione. Altrimenti starà fermo un anno. Quindi la Fiorentina non ha approfondito il discorso. In pole al momento resta Vincenzo Italiano. Lo riporta grandhotelcalciomercato.com.
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