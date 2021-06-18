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La Fiorentina ha contattato l'entourage del Barcellona per Firpo

La Fiorentina sta cercando nuovi profili per completare la rosa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 18:30
La Fiorentina ha contattato l'entourage del Barcellona per Firpo -
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BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 15: Junior Firpo of FC Barcelona controls the ball during the Liga match between FC Barcelona and Getafe CF at Camp Nou on February 15, 2020 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Il terzino sinistro naturalizzato spagnolo del Barcellona Junior Firpo classe 1996 è in uscita dal club e la sua destinazione preferita è la Serie A. Lo riporta il Mundo Deportivo, il Milan è la prima opzione per lui, ma pure Napoli e Fiorentina si sono interessate al profilo. La società viola avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del giocatore ma non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale.

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