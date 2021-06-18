La Fiorentina ha contattato l'entourage del Barcellona per Firpo

La Fiorentina sta cercando nuovi profili per completare la rosa.

Il terzino sinistro naturalizzato spagnolo del Barcellona Junior Firpo classe 1996 è in uscita dal club e la sua destinazione preferita è la Serie A. Lo riporta il Mundo Deportivo, il Milan è la prima opzione per lui, ma pure Napoli e Fiorentina si sono interessate al profilo. La società viola avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del giocatore ma non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale.

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