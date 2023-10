Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”

Una serata da incorniciare. Terzo posto meritato. Se avessimo vinto contro Lecce e Frosinone…

Sapete benissimo, viste le mie origini, cosa rappresenta questa partita per me. È una sorta di derby in famiglia, dove tutti ovviamente tifano Napoli, tranne me.

Partita iniziata benissimo con il solito Quarta in versione trequartista che prende il palo di ginocchio, sulla respinta Brepalo si trasforma finalmente in Brekalo, e questa volta senza palo la butta dentro.

Parisi ad un certo punto voleva rovinarsi e rovinarci la serata, concedendo uno spazio, che a giocatori come Oshimen, non vanno concessi.

La partita però, Italiano l’aveva preparata fin troppo bene, e così in una lezione di tattica a Garcia, Bonaventura incartava il 1-2.

Gonzalez nel finale, partendo da una sceneggiata napoletana, si rialzava e chiudeva la partita.

Una serata perfetta che ci proietta al terzo posto condiviso con tu sai chi. Finalmente una sosta senza nervosismi.

Sono giorni come questi che fanno brillare il mio cuore di tifoso della Fiorentina. E ora mi trovo qui a condividere la mia gioia, la mia emozione e il mio orgoglio per la nostra Viola.

Una Difesa Inossidabile

Non possiamo dimenticare la nostra difesa, che è stata solida come una roccia. Terracciano ha fatto parate incredibili che hanno tenuto a bada il Napoli ed i suoi attaccanti . La nostra linea difensiva è stata impeccabile e ha meritato tutto il nostro plauso.

Cosa Significa Questa Vittoria

Questa vittoria è molto più di tre punti. È una dimostrazione della forza e della determinazione della Fiorentina. Dopo alcune stagioni difficili, ora sembriamo pronti a competere con le squadre di vertice della Serie A. Questa vittoria ci dà speranza per il futuro e ci fa sognare grandi successi.

Essere un tifoso della Fiorentina è un sentimento indescrivibile, specialmente dopo una vittoria così importante. Continuiamo a sostenere la nostra Viola con tutto il cuore e attendiamo fiduciosi di vedere cosa ci riserverà il futuro.

Ode a Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano: Il Maestro dietro il Rinascimento della Fiorentina

Nel mondo del calcio, gli allenatori sono spesso i veri architetti del successo di una squadra. Uno di questi allenatori che sta facendo parlare di sé è Vincenzo Italiano, il comandante dietro la rinascita della Fiorentina. Vincenzo Italiano, sta portando nuova linfa vitale nella squadra Viola.

Sin dall’inizio del suo mandato, Vincenzo Italiano ha introdotto una chiara filosofia di gioco alla Fiorentina. Basata su un calcio offensivo, dinamico e di squadra, questa filosofia ha ispirato i giocatori a esprimersi al massimo delle loro potenzialità. L’allenatore ha promosso un gioco di possesso palla e un’alta pressione, dimostrando la sua visione ambiziosa per la squadra.

Una delle qualità distintive di Vincenzo Italiano è il suo carisma e la sua capacità di instaurare un forte rapporto con i giocatori. I calciatori della Fiorentina sembrano ispirati dalla sua leadership e determinazione. Ha dimostrato di saper motivare i giocatori, portando fuori il meglio da ciascuno di loro. Questo approccio umano ha creato un ambiente di lavoro positivo nel club.

Vincenzo Italiano non è solo un uomo di parole, ma anche un maestro delle tattiche. È noto per la sua capacità di adattare la squadra alle sfide in corso. Ha dimostrato flessibilità nel suo approccio tattico, passando da un 4-2-3-1 a un 3-5-2 quando necessario, dimostrando la sua capacità di leggere il gioco e prendere decisioni informate. Garcia dopo stasera avrà il mal di testa tutta la settimana.

Non si può negare che i risultati parlino da soli. La Fiorentina, sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha compiuto notevoli progressi. Le vittorie importanti, come quella recente contro il Napoli, sono la prova tangibile del suo impatto sulla squadra. La Fiorentina è diventata una minaccia per qualsiasi avversario e sta scalando posizioni in classifica.

Vincenzo Italiano ha anche una visione chiara per il futuro della Fiorentina. Sta investendo nel talento giovane, promuovendo l’uso di giocatori provenienti dalle giovanili(vedi Comuzzo e Kayode) Questo non solo assicura una squadra sostenibile a lungo termine ma nutre anche la passione dei tifosi per la squadra.

Vincenzo Italiano è un allenatore che sta dimostrando di avere tutte le qualità necessarie per portare la Fiorentina a nuove vette. Con la sua filosofia di gioco, il suo carisma, la sua tattica e la sua visione, ha catturato il cuore dei tifosi e ispirato i giocatori. La Fiorentina è sulla strada giusta sotto la sua guida, e noi non possiamo non essere felici di averlo nelle nostre fila.

Permettermi di ringraziare anche Nico

Si sta prendendo tutta la squadra sulle spalle. Nel regno della sceneggiata è riuscito con un colpo da teatro prima a cadere e poi a rialzarsi nel momento giusto. Caro Nico, tu sei molto più scugnizzo di me.

Una delle qualità più evidenti di Gonzalez è la sua abilità nel segnare gol. Con il suo istinto acuto e il senso del gol, ha fornito una spinta fondamentale alla Fiorentina in molte partite cruciali. Non solo ha segnato gol, ma spesso ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Nonostante la sua giovane età, Gonzalez ha dimostrato di avere una leadership silenziosa sul campo. La sua dedizione, il suo spirito combattivo e la sua mentalità vincente ispirano i suoi compagni di squadra a dare sempre il massimo. È diventato un punto di riferimento nella squadra, sia dentro che fuori dal campo.

La Fiorentina ha chiaramente trovato un gioiello nel talento argentino di Nicolas Gonzalez. Con il suo contributo costante e le sue prestazioni straordinarie, il futuro della squadra sembra promettente. La sua presenza in campo è diventata essenziale per il successo della squadra Viola.

JAMME GUAGLIÙ, STA TUTTE RINTE E MANE NOSTRE!!!

Lo scugnizzo viola

PAGELLE