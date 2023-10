PAGELLE FIORENTINA: BONAVENTURA PROFESSORE, MILENKOVIC MURO. KAYODE IMPRESSIONA

Terracciano 5,5 Parisi sbaglia ma lui esce male, la palla andava verso l’esterno, avrebbe potuto aspettare, uscita irruenta senza senso in quel caso, era in netto ritardo. Si fa perdonare su Osimhen dove compie una grande parata

Kayode 6,5 Ha l’arduo compito di marcare Kvara, alterna grandi giocate in fase di recupero ma anche qualche buco che però va messo in conto quando marchi un fenomeno cosi. Bravo anche nel proporsi in fase offensiva. Gioca da grande veterano, impressionante

Milenkovic 7 Il guardiano della difesa viola, arriva dove gli altri sbagliano o bucano, sa quando andare lungo o andare corto. Non sbaglia mai la scelta

Quarta 6,5 Il gol di Brekalo nasce da un suo inserimento e il palo colpito, bravo in difesa, prezioso in fase offensiva con i suoi inserimenti

Parisi 6,5 Un grande primo tempo rovinato da una sciocchezza, legge male il tempo su una palla in cui non era nemmeno marcato e sotto pressione. Grave errore. Anche lui si fa perdonare con una bella chiusura su Simeone. Grande assist per Nico Gonzalez

Arthur 7,5 Se la Fiorentina dà una lezione tattica al Napoli è anche merito suo che sa quando e come far girare la squadra gestendo il pallone sempre nella maniera migliore

Duncan 7 Il gol di Bonaventura porta anche la sua firma dove è protagonista di un grande dribbling che di fatto porta a sbagliare la difesa del Napoli. Chiude bene diverse linee di passaggio

Bonaventura 7,5 Professore in mezzo al campo, ogni gestione del pallone è d’antologia. Perfetto nei tocchi, nella precisione dei passaggi, nelle scelte. Il gol è bello perchè, da solo davanti al portiere, la piazza in maniera impeccabile

Brekalo 7 Segna un gol che può sembrare facile ma che facile non è perchè ha poco cono di tiro, preciso. Il suo lavoro palla al piede mette in costante difficoltà la difesa del Napoli. Bravissimo anche in fase difensiva dove ripiega sempre in maniera attenta

Ikonè 6,5 Sfiora il gol in una bella azione in cui prende il pallo. Ma la sua gara è intelligente, non perde mai la palla, ritorna in fase difensiva spesso ad aiutare su Kvara. Nel primo tempo ruba diversi palloni in ripiegamento

Nzola 6 Lotta con pochissime fortune, la sua partita è difficile perchè ha il compito più arduo. Bravo quando gestisce bene un pallone al limite e serve un grande assist per Ikonè

Nico Gonzalez 6,5 Dai suoi minuti in campo si capisce il motivo per cui non è stato schierato dal primo minuto, non è brillante ma lotta e cerca la miglior giocata. Poi ha mezzo pallone buono e da pochi passi non può sbagliare

SOTTIL HA TROVATO L’AMORE, ECCO CHI E’