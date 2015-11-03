Notizie Posticipo Serie A Fiorentina

Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”
09 ottobre 2023 00:08
E ora risalite tutti sul carro. Fiorentina show, la Roma non vede mai la palla. Attenti alla Yaris
09 maggio 2022 23:31
Clonate Odriozola. E anche agli spezzini, gli è rimasta in gola. Lo scugnizzo viola
14 febbraio 2022 23:23
Il pallone è quello giallo! Grande rivincita di Biraghi. Avanti il prossimo
17 gennaio 2022 23:49
Lo scugnizzo viola, Altro che gasatissimi, formazione sbagliata, ed occasione mancata
18 ottobre 2021 23:29
Liscia nel primo tempo, frizzante nel secondo. Partita buttata, peccato
11 aprile 2021 23:49
Convocati Brescia, Balotelli ce la fa. Ecco la lista dei 19 di Corini..
21 ottobre 2019 13:37
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